Rousseloy

Accor­dez vos vélos! Lecture en musique

25 Rue de Mello Rousseloy Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une tour­née sympho­nique cyclo-itiné­rante arrive dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.

Samedi 30 mai, l’or­chestre Les Forces Majeures s’ins­talle à Rousseloy. Rdv à 11h devant la bibliothèque pour une lecture en musique sur le thème de l’itinérance. Gratuit, ouvert à tous

Une tour­née sympho­nique cyclo-itiné­rante arrive dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.

L’or­chestre Les Forces Majeures s’ins­talle samedi 30 mai à Rousseloy pour une lecture en musique sur le thème de l’itinérance.

Rdv à 11h devant la bibliothèque 25, rue de Mello 60660 Rousseloy

Gratuit, ouvert à tous

Programme complet de la tournée sur le site www.faiencerie-theatre.fr

Renseignements au 03 44 24 01 01 accueil@.faiencerie-theatre.fr .

25 Rue de Mello Rousseloy 60660 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

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English :

A cyclo-itinerant symphony tour arrives in the Creil Sud Oise conurbation from May 26 to 31.

On Saturday May 30, the Les Forces Majeures orchestra sets up in Rousseloy. Rendezvous at 11 a.m. in front of the library for a musical reading on the theme of itinerancy. Free, open to all

L’événement Accor­dez vos vélos! Lecture en musique Rousseloy a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Creil Sud Oise