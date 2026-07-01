Accro Grottre de Cabrespine, Gouffre Géant de Cabrespine, Cabrespine

Informations pratiques

Accro Grottre de Cabrespine 19 et 20 septembre Gouffre Géant de Cabrespine Aude

Les 3 conditions ci-dessous sont obligatoires :

Poids : maximum 110 kg

Taille : minimum 1 m 60 les bras levés

Âge : à partir de 12 ans (les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Vivez une expérience unique, suspendus au-dessus du vide, grâce à un parcours sécurisé installé dans le gouffre.

Ponts de singe, tyroliennes et passages aériens permettent de découvrir la grotte sous un angle spectaculaire, entre sensations et exploration du monde souterrain.

Horaires :

9h30

14h00

Réservation obligatoire : www.gouffre-de-cabrespine.com

Tarif Journées Européennes du Patrimoine : 46 € au lieu de 48 €

Gouffre Géant de Cabrespine La Cresto, 11160 Cabrespine Cabrespine 11160 Aude Occitanie 0468261420 http://www.gouffre-de-cabrespine.com [{« link »: « https://www.gouffre-de-cabrespine.com/activites/accro-grotte-de-cabrespine/ »}] Le gouffre de Cabrespine est une cavité aménagée ouverte au public. L’entrée artificielle de la cavité s’ouvre au-dessus du village de Cabrespine dans le département de l’Aude, à proximité du pic de Nore, point culminant de la Montagne Noire. Le site n’est pas desservi par les transports en commun. Plusieurs parkings gratuits sur place

Vivez une expérience unique, suspendus au-dessus du vide, grâce à un parcours sécurisé installé dans le gouffre.

©SETSN, DARE PIXEL