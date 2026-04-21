Cabrespine

ENS QUAND LA NUIT S’ANIME

Cabrespine Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 20:00:00

fin : 2026-08-25 22:00:00

Date(s) :

2026-08-25

2 km Facile + 8 ans

Dans le cadre de l’atlas de la biodiversité de la commune, venez observer et écouter les chauves-souris en sortie de gîte à la tombée de la nuit. Une expérience unique pour approcher ces animaux fascinants.

Réservation obligatoire par email. 20 personnes max.

Prévoir lampe de poche.

Rendez-vous devant la Mairie.

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Cabrespine 11160 Aude Occitanie j.colle@rainette-ecologie.com

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English :

2 km Easy + 8 years

As part of the local biodiversity atlas, come and observe and listen to bats as they leave their cottages at dusk. A unique experience to get closer to these fascinating animals.

Reservations required by email. 20 people max.

Flashlight required.

Meet in front of the Town Hall.

L’événement ENS QUAND LA NUIT S’ANIME Cabrespine a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude