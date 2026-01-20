L’ABC DU HAUT-MINERVOIS NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS Cabrespine

L’ABC DU HAUT-MINERVOIS NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS

Rue des Six Ponts Cabrespine Aude

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

2026-06-20

Voilà une belle invitation à vivre une soirée magique à la rencontre des chauves-souris au crépuscule ! Une sortie nocturne mêlant écoute, observation et émerveillement.

Ce rendez-vous est organisé dans le cadre de l’ABC (Atlas de la biodiversité communale) du Haut-Minervois qui permet, sur un territoire donné, de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel, faune et flore.

L’ABC est proposé par l’Office français de la biodiversité qui soutient, chaque année, des projets, tels que ceux qui ont été retenus, dans le Haut-Minervois, sur les communes de Castans, Cabrespine, Trassanel, Villeneuve-Minervois et Caunes-Minervois.

L’ABC va permettre le suivi scientifique de groupes d’espèces (rapaces, reptiles, chauve-souris mais aussi flore) par les équipes de deux associations ; Ecodiv et Derivaz. Et une série d’animations seront proposées sur le territoire jusqu’en septembre 2026.

Rue des Six Ponts Cabrespine 11160 Aude Occitanie +33 7 50 55 28 98 j.colle@rainette-ecologie.com

English :

Here’s an invitation to a magical evening of bat-watching at dusk! A nocturnal outing combining listening, observation and wonder.

This event is organized as part of the Haut-Minervois ABC (Atlas of Communal Biodiversity) project, which aims to identify, preserve and promote the natural heritage, flora and fauna of a given area.

The ABC is proposed by the French Office for Biodiversity, which each year supports projects such as those selected in the Haut-Minervois, in the communes of Castans, Cabrespine, Trassanel, Villeneuve-Minervois and Caunes-Minervois.

The ABC will enable scientific monitoring of species groups (birds of prey, reptiles, bats and flora) by teams from two associations: Ecodiv and Derivaz. A series of events will be held in the area until September 2026.

L’événement L’ABC DU HAUT-MINERVOIS NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS Cabrespine a été mis à jour le 2026-01-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme