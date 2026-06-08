VINOSPÉLÉOLOGIE Cabrespine
VINOSPÉLÉOLOGIE Cabrespine vendredi 17 juillet 2026.
Cabrespine
VINOSPÉLÉOLOGIE
La Cresto Cabrespine Aude
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Visite et dégustation avec Jean-Baptiste Sénat du domaine du même nom.
Découvrez le Gouffre de Cabrespine à travers une visite immersive suivie d’un moment privilégié dans un lieu habituellement inaccessible au public.
Au fil du parcours, vous accéderez aux hauteurs de la Salle Rouge pour une dégustation gourmande en compagnie de l’un de nos vignerons partenaires. Dans ce cadre exceptionnel, il vous fera découvrir sa cuvée emblématique, à l’endroit même où elle vieillit.
Cette expérience unique mêle découverte du Gouffre, rencontre authentique et dégustation de vins d’exception au cœur d’un site fascinant.
Public adulte. Durée de la visite 2 heures.
Réservation obligatoire.
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La Cresto Cabrespine 11160 Aude Occitanie +33 4 68 26 14 20
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English :
Visit and tasting with Jean-Baptiste Sénat from the estate of the same name.
Discover the Gouffre de Cabrespine through an immersive tour followed by a special moment in a place usually inaccessible to the public.
Along the way, you’ll reach the heights of the Salle Rouge for a gourmet tasting in the company of one of our partner winemakers. In this exceptional setting, he will introduce you to his emblematic cuvée, right where it is aged.
This unique experience combines discovery of the Gouffre, authentic encounters and exceptional wine tasting in the heart of a fascinating site.
Suitable for adults. Length of visit: 2 hours.
Booking essential.
L’événement VINOSPÉLÉOLOGIE Cabrespine a été mis à jour le 2026-06-08 par
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