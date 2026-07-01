Accrobranche et course d’orientation Espace Hermeline Bussière-Galant
lundi 20 juillet 2026 · Espace Hermeline · Bussière-Galant
Informations pratiques
Bussière-Galant
Accrobranche et course d’orientation
Espace Hermeline 46 avenue du plan d’eau Bussière-Galant Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 17:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Journée à l’Espace Hermeline, avec pique-nique au bord de l’eau. Familles avec enfants de + de 3 ans. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon. .
Espace Hermeline 46 avenue du plan d’eau Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05
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English : Accrobranche et course d’orientation
L’événement Accrobranche et course d’orientation Bussière-Galant a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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