Accueil à l’église Notre-Dame-de-Pitié Eglise Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic

Le Croisic

Accueil à l’église Notre-Dame-de-Pitié

Eglise Notre-Dame-de-Pitié 4 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-08-10 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23

Accueil à l’église Notre-Dame-de-Pitié

église Notre-Dame-de-Pitié

Un accueil est organisé les matins et après-midi à l’église Notre-Dame-de-Pitié afin de répondre aux questions des visiteurs et vous faire découvrir la richesse de notre patrimoine local, témoin de l’histoire multiséculaire de notre commune croisicaise.



du 4 juillet au 30 août tous les jours, de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 18h30.

Gratuit. .

Eglise Notre-Dame-de-Pitié 4 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

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L’événement Accueil à l’église Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44