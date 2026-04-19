Accueil à l’église Notre-Dame-de-Pitié Eglise Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic
Accueil à l’église Notre-Dame-de-Pitié Eglise Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic samedi 4 juillet 2026.
Le Croisic
Accueil à l’église Notre-Dame-de-Pitié
Eglise Notre-Dame-de-Pitié 4 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-08-10 12:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23
Accueil à l’église Notre-Dame-de-Pitié
église Notre-Dame-de-Pitié
Un accueil est organisé les matins et après-midi à l’église Notre-Dame-de-Pitié afin de répondre aux questions des visiteurs et vous faire découvrir la richesse de notre patrimoine local, témoin de l’histoire multiséculaire de notre commune croisicaise.
du 4 juillet au 30 août tous les jours, de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 18h30.
Gratuit. .
Eglise Notre-Dame-de-Pitié 4 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Accueil à l’église Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
À voir aussi à Le Croisic (Loire-Atlantique)
- Histoires à modeler Médiathèque Le Traic d’encre Le Croisic 21 avril 2026
- Histoires à modeler Médiathèque Le Traict d’encre Le Croisic 21 avril 2026
- Les indispensables du cinéma Vol au-dessus d’un nid de coucou Place Dinan Le Croisic 21 avril 2026
- Visite commentée ‘Découverte de la Vielle Ville’ Mont Esprit Le Croisic 22 avril 2026
- Heure du conte Tapis de lecture Médiathèque Le traict d’encre Le Croisic 22 avril 2026