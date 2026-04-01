Visites commentées par l’Association du patrimoine de Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic
Visites commentées par l’Association du patrimoine de Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic dimanche 12 avril 2026.
Visites commentées par l’Association du patrimoine de Notre-Dame-de-Pitié
Eglise Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 11:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12 2026-04-16 2026-04-19 2026-04-23 2026-04-26
Visite de l’église Notre-de-Dame-Pitié
Entrez au cœur de l’histoire croisicaise en visitant l’église Notre-Dame-de-Pitié, joyau du patrimoine croisicais.
Elle dévoile une architecture remarquable, marquée par les siècles. Au fil de la visite, laissez-vous guider à travers ses vitraux lumineux, son mobilier sculpté et son atmosphère chaleureuse.
Une pause inspirante, entre art, histoire et spiritualité, au cœur du Croisic.
Gratuit sans inscription. Durée de 30 mins à 1h.
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Eglise Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr
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L’événement Visites commentées par l’Association du patrimoine de Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT44