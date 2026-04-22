Les dinosaures, du mythe à la réalité Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic
Les dinosaures, du mythe à la réalité Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic mardi 4 août 2026.
Le Croisic
Les dinosaures, du mythe à la réalité
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 16:00:00
fin : 2026-08-04 18:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Les dinosaures, du mythe à la réalité
médiathèque Le Traict d’encre
Les dinosaures fascinent depuis toujours… mais que sait-on vraiment d’eux aujourd’hui ?
Longtemps entourés de mystère, ils sont désormais mieux connus grâce aux avancées de la science.
Cette conférence animée par le paléontologue Guy Emmanuel de Monbaron, propose de démêler le vrai du faux et de découvrir les dinosaures à la lumière des connaissances scientifiques actuelles.
Comment vivaient-ils ? Pourquoi ont-ils disparu ? Et surtout, que nous apprennent-ils encore aujourd’hui ?
De leur incroyable diversité à leur lien avec les oiseaux, en passant par le travail des paléontologues, cette rencontre vous invite à un voyage passionnant entre idées reçues et découvertes scientifiques.
Une conférence accessible à tous, pour voir les dinosaures… autrement.
Tout public. Entrée libre. .
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
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English :
L’événement Les dinosaures, du mythe à la réalité Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
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