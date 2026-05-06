Les excursions du jeudi Recyclerie Maritime Le Croisic
Les excursions du jeudi Recyclerie Maritime Le Croisic samedi 9 mai 2026.
Le Croisic
Les excursions du jeudi
Recyclerie Maritime 10, rue des Goélands Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:30:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28
Les excursions du jeudi
Recyclerie maritime
10h30 découverte du Croisic
Balade entre patrimoine, histoire maritime et lieux insolites
Rendez-vous à 10h30 en haut du Mont Esprit pour une découverte à 360° suivie d’une visite commentée
Fin à 12h à la Recyclerie Maritime
14h découverte des marais du salants
Visite et explication des marais salants dans les marais du Roi
Rendez-vous à 14h à la Recyclerie Maritime
Durée 1h30
15h30 découverte des marais du salants
Visite et explication des marais salants dans les marais du Roi
Rendez-vous à 15h30 à la Recyclerie Maritime
Durée 1h30
Tous les jeudis.
Tarif 10 € par personne (paiement par CB uniquement)
Inscription obligatoire à l’office de tourisme ou à la Recyclerie Maritime .
Recyclerie Maritime 10, rue des Goélands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10
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English :
L’événement Les excursions du jeudi Le Croisic a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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