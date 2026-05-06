Les excursions du jeudi Recyclerie Maritime Le Croisic

Le Croisic

Les excursions du jeudi

Recyclerie Maritime 10, rue des Goélands Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:30:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28

Les excursions du jeudi

Recyclerie maritime

10h30 découverte du Croisic

Balade entre patrimoine, histoire maritime et lieux insolites

Rendez-vous à 10h30 en haut du Mont Esprit pour une découverte à 360° suivie d’une visite commentée

Fin à 12h à la Recyclerie Maritime

14h découverte des marais du salants

Visite et explication des marais salants dans les marais du Roi

Rendez-vous à 14h à la Recyclerie Maritime

Durée 1h30

15h30 découverte des marais du salants

Visite et explication des marais salants dans les marais du Roi

Rendez-vous à 15h30 à la Recyclerie Maritime

Durée 1h30



Tous les jeudis.

Tarif 10 € par personne (paiement par CB uniquement)

Inscription obligatoire à l’office de tourisme ou à la Recyclerie Maritime .

Recyclerie Maritime 10, rue des Goélands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10

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English :

L’événement Les excursions du jeudi Le Croisic a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44