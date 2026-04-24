Inauguration panneau chemin ludique À la découverte du traict La recyclerie Maritime Le Croisic
Inauguration panneau chemin ludique À la découverte du traict La recyclerie Maritime Le Croisic samedi 16 mai 2026.
Le Croisic
Inauguration panneau chemin ludique À la découverte du traict
La recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-05-16 2026-06-20 2026-07-18 2026-08-22 2026-09-19
Panneau chemin ludique À la découverte du traict
inauguration
Inauguration du panneau du chemin ludique À la découverte du traict
Présentation d’une série de panneaux dédiés à la découverte du traict du Croisic.
Pédagogiques et plus durables, ils sont fabriqués avec des matériaux issus de la Recyclerie Maritime. .
La recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10
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English :
L’événement Inauguration panneau chemin ludique À la découverte du traict Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
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