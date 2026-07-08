Les Croisi’Quais Le Croisic
lundi 10 août 2026 · Le Croisic
Informations pratiques
Le Croisic
Les Croisi’Quais
Sur les quais Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Les Croisi’Quais
Spectacle Arts de rue
Dans un site remarquable, les lundis soir d’été, Le Croisic accueille une pléiade d’artistes de rue sur près de 2 km de quais. Le port du Croisic s’anime de jongleurs, musiciennes, chanteurs, danseuses, acrobates, clowns, etc. Parallèlement, un marché nocturne se décline tout au long du quai du Port Ciguet. Croisicais, estivants, voisins de la presqu’île se retrouvent sur les terrasses des cafés ou déambulent entre chaque animation.
Graine d’arts – maquillage & sculpture sur ballons – 20h30 Durée 2h rondpoint d’Aiguillon
Faut qu’ça tourne shadokerie mécanique et sonore 20h30 Durée 45 min quai Lénigo
Phare way parade lumineuse et féerique 20h45 et 22h Durée 45 min déambulation sur les quais
Afrolab afrojazz, afrobeat 21h Durée 1h15 place Dinan
Czeremszyna folk polonaise 21h Durée 1h30 parvis de l’ancienne criée
Bonjour bonheur spectacle rebondissant 21h Durée 55 min place du 8 Mai
Fermeture des quais dès 19h30. En cas d’intempérie, certains spectacles et animations sont susceptibles d’être annulés.
Pour toutes informations 02 28 56 78 50. .
Sur les quais Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr
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English :
L’événement Les Croisi’Quais Le Croisic a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT44
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