Soirée moules frites Place Boston Le Croisic
Soirée moules frites Place Boston Le Croisic samedi 8 août 2026.
Le Croisic
Soirée moules frites
Place Boston Ancienne Criée Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Un rendez-vous désormais incontournable, la soirée Moules-Frite organisée par le Football Club Côte Sauvage.
Vous pouvez partager un bon repas dans une ambiance festive et musicale. Dans le magnifique cadre de l’ancienne criée, convivialité et bonne humeur sont les maîtres mots de cet événement.
On vous attend nombreux !
Adulte Moules/Frites 10 €
Enfant Nuggets/Frites 6 € .
Place Boston Ancienne Criée Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 27 81 36 42
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English :
L’événement Soirée moules frites Le Croisic a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
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