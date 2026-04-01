Visite commentée ‘Découverte de la Vielle Ville’ Mont Esprit Le Croisic

Le Croisic

Visite commentée ‘Découverte de la Vielle Ville’

Mont Esprit Côté port de plaisance Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-29 2026-05-15 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16

Découverte de la vieille ville

Visite commentée

Commentée par Laurent Delpire, historien de l’Art et attaché de conservation du Patrimoine, cette promenade vous emmène à la découverte des quartiers anciens du Croisic, témoins du riche passé commercial de la cité, tourné vers l’exportation du sel de Guérande. Du quartier médiéval blotti autour de l’église Notre-Dame-de-Pitié à l’alignement des maisons d’armateurs sur les quais de granit, souvenirs historiques et anecdotes ponctuent cette déambulation, tout en évoquant également le développement de la pêche à la sardine au XIXe siècle ou l’essor des bains de mer à la même époque.

Un livre ouvert sur un passé glorieux remis aujourd’hui en valeur.



6 € (adultes), 4 € (demandeurs d’emploi), gratuit (- 12 ans).

Réservation à l’office de tourisme 02 40 23 00 70 www.tourisme-lecroisic.fr .

Mont Esprit Côté port de plaisance Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 00 70 officedetourisme@lecroisic.fr

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English :

L’événement Visite commentée ‘Découverte de la Vielle Ville’ Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44