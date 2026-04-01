Visite commentée ‘Découverte de la Vielle Ville’ Mont Esprit Le Croisic
Visite commentée ‘Découverte de la Vielle Ville’ Mont Esprit Le Croisic mercredi 22 avril 2026.
Le Croisic
Visite commentée ‘Découverte de la Vielle Ville’
Mont Esprit Côté port de plaisance Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-29 2026-05-15 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16
Découverte de la vieille ville
Visite commentée
Commentée par Laurent Delpire, historien de l’Art et attaché de conservation du Patrimoine, cette promenade vous emmène à la découverte des quartiers anciens du Croisic, témoins du riche passé commercial de la cité, tourné vers l’exportation du sel de Guérande. Du quartier médiéval blotti autour de l’église Notre-Dame-de-Pitié à l’alignement des maisons d’armateurs sur les quais de granit, souvenirs historiques et anecdotes ponctuent cette déambulation, tout en évoquant également le développement de la pêche à la sardine au XIXe siècle ou l’essor des bains de mer à la même époque.
Un livre ouvert sur un passé glorieux remis aujourd’hui en valeur.
6 € (adultes), 4 € (demandeurs d’emploi), gratuit (- 12 ans).
Réservation à l’office de tourisme 02 40 23 00 70 www.tourisme-lecroisic.fr .
Mont Esprit Côté port de plaisance Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 00 70 officedetourisme@lecroisic.fr
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English :
L’événement Visite commentée ‘Découverte de la Vielle Ville’ Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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