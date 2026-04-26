Des bateaux pour l’apéro ? La Recyclerie Maritime Le Croisic

Le Croisic

Des bateaux pour l’apéro ?

La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 17:30:00

fin : 2026-08-19 21:00:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23

Des bateaux pour l’apéro ?

recyclerie maritime

Guinguette maritime et associative.

Sur terre ferme, mais dans nos bateaux apéro, venez profitez d’un instant de convivialité.

Pétanque, mölky, karaoké, blid test, il y en a pour tous les goûts.



Tous les mercredis. .

La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10

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English :

L’événement Des bateaux pour l’apéro ? Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44