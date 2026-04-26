Des bateaux pour l’apéro ? La Recyclerie Maritime Le Croisic
Des bateaux pour l’apéro ? La Recyclerie Maritime Le Croisic mercredi 3 juin 2026.
Le Croisic
Des bateaux pour l’apéro ?
La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 17:30:00
fin : 2026-08-19 21:00:00
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23
Des bateaux pour l’apéro ?
recyclerie maritime
Guinguette maritime et associative.
Sur terre ferme, mais dans nos bateaux apéro, venez profitez d’un instant de convivialité.
Pétanque, mölky, karaoké, blid test, il y en a pour tous les goûts.
Tous les mercredis. .
La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10
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English :
L’événement Des bateaux pour l’apéro ? Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
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