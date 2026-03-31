Le Croisic

Apéro’Langoustines

Place Dinan Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31 13:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Apéro’Langoustines

Office de tourisme

L’Office de Tourisme, en partenariat avec l’A.P.R.C, organise un Apéro’ Langoustines sur la place Dinan entre 11h00 et 13h00.

Un moment convivial et en musique.



Billetterie à l’Office de Tourisme du Croisic. Aucune réservation par téléphone.

Tarifs 10€ l’assiette.

Dans la limite des places disponibles. Repli à l’ancienne criée en cas de mauvais temps. .

Place Dinan Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 00 70 officedetourisme@lecroisic.fr

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English :

L’événement Apéro’Langoustines Le Croisic a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44