Le Croisic

Café numérique fraudes et IA

Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 17:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Café numérique fraudes et IA

médiathèque Le Traict d’encre

L’intelligence artificielle (IA) est vendue comme un outil de détection de fraudes, mais n’est-ce pas aussi un outil générant des fraudes indétectables ?

Discussion animée par Valérie Vo Ha, sociologue du numérique.



Inscriptions & renseignements: sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Public adulte, sur inscription. .

Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

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English :

L’événement Café numérique fraudes et IA Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44