Café numérique fraudes et IA Le Croisic
Café numérique fraudes et IA Le Croisic mardi 19 mai 2026.
Le Croisic
Café numérique fraudes et IA
Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 17:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Café numérique fraudes et IA
médiathèque Le Traict d’encre
L’intelligence artificielle (IA) est vendue comme un outil de détection de fraudes, mais n’est-ce pas aussi un outil générant des fraudes indétectables ?
Discussion animée par Valérie Vo Ha, sociologue du numérique.
Inscriptions & renseignements: sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Public adulte, sur inscription. .
Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
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English :
L’événement Café numérique fraudes et IA Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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