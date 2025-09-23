Repair café Face à la gare du Croisic Le Croisic

Repair café

Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2026-06-30 17:00:00

fin : 2026-06-30 19:30:00

2026-06-30

Repair café

Un rendez-vous ouvert à tous, sous la forme d’ateliers de réparation avec l’aide de bricoleurs bénévoles. Electroménager, éclairage, jouet, outillage, informatique….

Nouveauté atelier petites réparations coutures , réparation et réglage machine à coudre. .

Face à la gare du Croisic Bar hotel Le Paris Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 55 85 28 loicprovost44@gmail.com

