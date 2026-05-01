Les indispensables du cinéma Whiplash place Dinan Le Croisic
Les indispensables du cinéma Whiplash place Dinan Le Croisic mardi 19 mai 2026.
Le Croisic
Les indispensables du cinéma Whiplash
place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Les indispensables du cinéma Whiplash
cinéma Le Hublot
Tout public 1h46 De Damien Chazelle Drame, Musical
Avec Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération.
Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où Il s’entraîne avec acharnement.
Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable.
Lorsque celui ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence…
Séance précédée d’une présentation analyse filmique
Réservation par le site du Hublot ou en caisse. .
place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com
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English :
L’événement Les indispensables du cinéma Whiplash Le Croisic a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
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