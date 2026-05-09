Le Croisic

Green Festival au Golf du Croisic

Chemin de Port aux Rocs Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 12:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le Golf du Croisic vous ouvre ses portes à l’occasion de son Green Festival, un événement festif et convivial pensé pour faire découvrir ce lieu d’exception autrement, dans une ambiance familiale et accessible à tous.



Tout au long de la journée, profitez de nombreuses animations gratuites mini-golf, mölkky, pétanque…

Plusieurs stands artisanaux et animations viendront rythmer cette journée placée sous le signe du partage, de la détente et de la découverte.

Côté gourmandises, un food truck de crêpes et galettes sera présent sur place, le tout accompagné d’une ambiance musicale pour profiter pleinement de ce moment en plein air dans un cadre naturel exceptionnel.

Que vous soyez golfeur, curieux de découvrir cet univers ou simplement à la recherche d’une sortie originale en famille ou entre amis, le Green Festival est l’occasion idéale de venir découvrir le golf sous un nouveau jour.



Samedi 27 juin 2026

Golf du Croisic

️ Entrée libre ouvert à tous



Une journée festive à ne pas manquer au cœur de la presqu’île ! .

Chemin de Port aux Rocs Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 14 60 lecroisic@bluegreen.fr

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English :

L’événement Green Festival au Golf du Croisic Le Croisic a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44