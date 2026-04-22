Les après-midis créatifs et ludiques La Recyclerie Maritime Le Croisic
Les après-midis créatifs et ludiques La Recyclerie Maritime Le Croisic mercredi 6 mai 2026.
Le Croisic
Les après-midis créatifs et ludiques
La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16
Les après-midis créatifs et ludiques
recyclerie maritime
Ateliers créatifs pour les petits et grands (création de son propre abat-jour, couture, peinture, tableau de nœuds, algiers…)
Tous les mercredis.
Tarif 2 € par personne gratuit pour les adhérents (paiement par CB uniquement)
Inscription obligatoire à la Recyclerie Maritime .
La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10
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English :
L’événement Les après-midis créatifs et ludiques Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
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