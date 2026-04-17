Après-midi Scrabble Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic
Après-midi Scrabble Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic vendredi 22 mai 2026.
Le Croisic
Après-midi Scrabble
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 15:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Après-midi Scrabble
médiathèque Le Traict d’encre
Venez partager un moment convivial autour de l’indémodable jeu de lettres.
Inscriptions & renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Sur inscription. .
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Après-midi Scrabble Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
À voir aussi à Le Croisic (Loire-Atlantique)
- Histoires à modeler Médiathèque Le Traic d’encre Le Croisic 21 avril 2026
- Histoires à modeler Médiathèque Le Traict d’encre Le Croisic 21 avril 2026
- Les indispensables du cinéma Vol au-dessus d’un nid de coucou Place Dinan Le Croisic 21 avril 2026
- Visite commentée ‘Découverte de la Vielle Ville’ Mont Esprit Le Croisic 22 avril 2026
- Heure du conte Tapis de lecture Médiathèque Le traict d’encre Le Croisic 22 avril 2026