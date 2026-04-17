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Après-midi Scrabble Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Après-midi Scrabble Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Le Traict d'Encre

Adresse : 5 rue de la Duchesse Anne

Ville : 44490 Le Croisic

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Le Croisic

Après-midi Scrabble

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 15:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Après-midi Scrabble
médiathèque Le Traict d’encre

Venez partager un moment convivial autour de l’indémodable jeu de lettres.
 
Inscriptions & renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Sur inscription.   .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32  mediatheque@lecroisic.fr

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English :

L’événement Après-midi Scrabble Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44

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