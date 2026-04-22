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Atelier créatif Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Atelier créatif Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic samedi 8 août 2026.

Lieu : Médiathèque Le Traict d'Encre

Adresse : 5 rue de la Duchesse Anne

Ville : 44490 Le Croisic

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Le Croisic

Atelier créatif

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Atelier créatif
médiathèque Le Traict d’encre

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Inscriptions & renseignements  sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Public ados/adultes, sur inscription.   .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32  mediatheque@lecroisic.fr

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English :

L’événement Atelier créatif Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44

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