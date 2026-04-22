Atelier créatif Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic
Atelier créatif Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic samedi 8 août 2026.
Le Croisic
Atelier créatif
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Atelier créatif
médiathèque Le Traict d’encre
Révélez vos talents créatifs en réalisant une décoration originale pour votre intérieur !
Les éléments pour donner vie à vos idées ? Des pages de vieux livres, fils de fer liés pour mettre en forme vos idées, des modèles si vous le souhaitez et surtout votre imagination.
Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Public ados/adultes, sur inscription. .
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier créatif Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
À voir aussi à Le Croisic (Loire-Atlantique)
- Visite commentée ‘Découverte de la Vielle Ville’ Mont Esprit Le Croisic 29 avril 2026
- Les p’tits dévoreurs Médiathèque Le traict d’encre Le Croisic 29 avril 2026
- Lecture d’albums jeunesse Librairie Les Cerfs-Volants Le Croisic 30 avril 2026
- Le Tour de Côte Le Croisic Loire-Atlantique 1 mai 2026
- Le tour de côte Le Croisic Le Croisic Loire-Atlantique 1 mai 2026