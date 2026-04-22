Atelier créatif Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Le Croisic

Atelier créatif

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Atelier créatif

médiathèque Le Traict d’encre

Révélez vos talents créatifs en réalisant une décoration originale pour votre intérieur !

Les éléments pour donner vie à vos idées ? Des pages de vieux livres, fils de fer liés pour mettre en forme vos idées, des modèles si vous le souhaitez et surtout votre imagination.



Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Public ados/adultes, sur inscription. .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

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English :

L’événement Atelier créatif Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44