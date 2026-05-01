Les bricolos du samedi matin La Recyclarie Maritime Le Croisic

Le Croisic

Les bricolos du samedi matin

La Recyclarie Maritime 10 rue des Goelands Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19

Les bricolos du samedi matin

recyclerie maritime

Atelier bricolage Les bricolos du samedi atelier ouvert, collaboratif, réparatif, associatif.

Venez bricoler, partager, apprendre ! Les thèmes du jour sont variés (fabrication plomb pour la plongée et la pêche, réparation de matériel, fabrication de chariot …).



Gratuit sur inscription à la Recyclerie Maritime.

Une participation pourra être demandée pour l’utilisation de matériaux et matériels nécessaires aux ateliers. .

La Recyclarie Maritime 10 rue des Goelands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10

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English :

L’événement Les bricolos du samedi matin Le Croisic a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44