Les bricolos du samedi matin La Recyclarie Maritime Le Croisic
Les bricolos du samedi matin La Recyclarie Maritime Le Croisic samedi 9 mai 2026.
Le Croisic
Les bricolos du samedi matin
La Recyclarie Maritime 10 rue des Goelands Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19
Les bricolos du samedi matin
recyclerie maritime
Atelier bricolage Les bricolos du samedi atelier ouvert, collaboratif, réparatif, associatif.
Venez bricoler, partager, apprendre ! Les thèmes du jour sont variés (fabrication plomb pour la plongée et la pêche, réparation de matériel, fabrication de chariot …).
Gratuit sur inscription à la Recyclerie Maritime.
Une participation pourra être demandée pour l’utilisation de matériaux et matériels nécessaires aux ateliers. .
La Recyclarie Maritime 10 rue des Goelands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les bricolos du samedi matin Le Croisic a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
À voir aussi à Le Croisic (Loire-Atlantique)
- Vide-grenier Le Croisic 9 mai 2026
- Tempo Festival Le Croisic Place Boston Le Croisic 14 mai 2026
- Visite commentée ‘Découverte de la Vielle Ville’ Mont Esprit Le Croisic 15 mai 2026
- Inauguration panneau chemin ludique À la découverte du traict La recyclerie Maritime Le Croisic 16 mai 2026
- Café numérique fraudes et IA Le Croisic 19 mai 2026