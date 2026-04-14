Accueil d’auteur : Louis Arnaud, ex-otage en Iran, Médiathèque Les Quatre Vents, Le Loroux-Bottereau

Accueil d’auteur : Louis Arnaud, ex-otage en Iran Mardi 28 avril, 19h30 Médiathèque Les Quatre Vents Loire-Atlantique

Tout public – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T19:30:00+02:00 – 2026-04-28T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-28T19:30:00+02:00 – 2026-04-28T21:30:00+02:00

La Médiathèque accueille Louis Arnaud, à l’occasion de la sortie de son témoignage « La révolution intérieure ».

De 2022 à 2024, Louis a été emprisonné dans l’une des prisons les plus redoutables du monde. Son récit est celui d’un apprentissage de la liberté intérieure. En choisissant de garder sa dignité, il s’affranchit de la servitude pour retrouver une liberté absolue, celle qui ne dépend que de nous-mêmes.

Au cœur de l’adversité, il découvre une fraternité inattendue, tissant des liens indéfectibles et rappelant que, même dans les ténèbres, l’humanité persiste et résiste.

Un témoignage captivant, sidérant et profondément humain.

Médiathèque Les Quatre Vents 4 Rue du Jeu de Paume 44430 Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.mediatheque-loroux-bottereau.fr/

La Médiathèque accueille Louis Arnaud, à l’occasion de la sortie de son témoignage « La révolution intérieure ».