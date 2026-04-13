ATELIER / SPECTACLE – Clown & Marionnette, La Pharmacoopée, Le Loroux-Bottereau

ATELIER / SPECTACLE – Clown & Marionnette Mercredi 20 mai, 09h30, 16h30 La Pharmacoopée Loire-Atlantique

Entrée libre, participation au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T09:30:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T16:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00

Nous vous invitons pour une journée découverte « Clown et Marionnette » à la Pharmacoopée au Loroux-Bottereau. Le matin, un atelier d’expression corporelle et théâtrale sera animé par Bastien Gonzalez, clown professionnel.

Groupe de 10 enfants / adolescents (entre 6 et 16 ans).

L’après-midi, nous avons le plaisir de vous proposer deux spectacles, tout public, de 30 minutes chacun.

« Galilée #1 » de Benoit Teissier, marionnettiste et comédien.

Et « Gravier sur plateau » de Bastien Gonzalez.

Réservation conseillée au 0624362336.

La Pharmacoopée 36 rue du colonel boutin Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0624362336 »}]

Atelier d’expression corporelle et initiation clown & Spectacle de marionnettes