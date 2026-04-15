Guinguette les 4 vendredis, Cour de l’ancien Presbytère, Le Loroux-Bottereau

Guinguette les 4 vendredis 15 mai – 12 juin, certains vendredis Cour de l’ancien Presbytère Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T19:30:00+02:00 – 2026-05-15T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00

Laissez-vous surprendre par une guinguette urbaine éphémère : dans la cour de l’ancien Presbytère, 4 soirées thématiques pour s’évader. Au programme de cette 3ème édition : soirée Rap / Hip-Hop, soirée Tribute to ABBA, soirée 100% talents locaux, ou encore soirée irlandaise. Offre de bar/restauration sur place. Entrée gratuite.

Programme détaillé en ligne sur le site de la ville du Loroux-Bottereau : www.loroux-bottereau.fr

Cour de l’ancien Presbytère rue de la Liotterie – 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « http://www.loroux-bottereau.fr »}]

Guinguette urbaine éphémère