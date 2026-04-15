Guinguette les 4 vendredis, Cour de l’ancien Presbytère, Le Loroux-Bottereau
Guinguette les 4 vendredis, Cour de l’ancien Presbytère, Le Loroux-Bottereau vendredi 15 mai 2026.
Guinguette les 4 vendredis 15 mai – 12 juin, certains vendredis Cour de l’ancien Presbytère Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-15T19:30:00+02:00 – 2026-05-15T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00
Laissez-vous surprendre par une guinguette urbaine éphémère : dans la cour de l’ancien Presbytère, 4 soirées thématiques pour s’évader. Au programme de cette 3ème édition : soirée Rap / Hip-Hop, soirée Tribute to ABBA, soirée 100% talents locaux, ou encore soirée irlandaise. Offre de bar/restauration sur place. Entrée gratuite.
Programme détaillé en ligne sur le site de la ville du Loroux-Bottereau : www.loroux-bottereau.fr
Cour de l’ancien Presbytère rue de la Liotterie – 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « http://www.loroux-bottereau.fr »}]
Guinguette urbaine éphémère
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