Animation ABC : Initiation au comptage des oiseaux des jardins, Parc de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau
Animation ABC : Initiation au comptage des oiseaux des jardins, Parc de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau mercredi 27 mai 2026.
Animation ABC : Initiation au comptage des oiseaux des jardins Mercredi 27 mai, 14h00 Parc de la Tannerie Loire-Atlantique
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00
Initiation au comptage des oiseaux des jardins
Dans le cadre de la réalisation de son Atlas de la Biodiversité Communale, la commune du Loroux-Bottereau vous invite à participer à cette animation présentée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Vous appréciez la présence des oiseaux autour de vous mais ne savez pas toujours les identifier ? Cette séance est faite pour vous, en préparation du comptage national de fin mai !
Animation gratuite.
15 places maximum.
Accessible à tous à partir de 8 ans.
Pour plus d’informations sur la séance, vous pouvez contacter Marie Gergereau : marie.gergereau@lpo.fr, 07.82.27.94.77
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Animation gratuite : Atlas de la Biodiversité Communale
Mairie du Loroux-Bottereau
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