Concert Theia, café associatif, Le Loroux-Bottereau
Concert Theia, café associatif, Le Loroux-Bottereau samedi 30 mai 2026.
Concert Theia Samedi 30 mai, 20h00 café associatif Loire-Atlantique
Entrée libre, chapeau pour l’artiste
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00
En solo comme en duo nous proposons en plus de mes compositions des reprises de la chanson française (Joe Dassin, DesirLess, Santa, Juliette Armanet, Francois Hardy, Pomme, Oldelaf …. )
Cela permet au public de participer en chantant avec nous et de s’identifier.
Le spectacle, d’une durée de 1h à 1h30, est une invitation à voyager entre poésie et émotion, porté par ma voix et mes instruments (ukulélé, autoharp, clavier). En plus de mes compositions, j’interprète aussi quelques reprises de la chanson française.
café associatif 7, rue de la Loire 44430 Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@asso-le-labo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 73 28 87 34 »}]
Concert de reprise de la chanson française, voyage entre poésie et émotion…
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