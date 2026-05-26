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Accueil des adhérents Arès

Accueil des adhérents Arès

Accueil des adhérents Arès vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Rue Jean Templier

Ville : 33740 Arès

Département : Gironde

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Arès

Accueil des adhérents

Rue Jean Templier Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Accueil des adhérents pour se rencontrer et proposer des animations, des activités collectives à réaliser. Un moment pour échanger, découvrir, prendre du temps.
Tout public.   .

Rue Jean Templier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 18 08 18  unegareregard@proton.me

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English :

L’événement Accueil des adhérents Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès

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