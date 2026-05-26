Arès

Accueil des adhérents

Rue Jean Templier Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Accueil des adhérents pour se rencontrer et proposer des animations, des activités collectives à réaliser. Un moment pour échanger, découvrir, prendre du temps.

Tout public. .

Rue Jean Templier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 18 08 18 unegareregard@proton.me

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English :

L’événement Accueil des adhérents Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès