Accueil d'illustratrices livres jeunesse Bibliothèque de Mesquer Mesquer vendredi 29 mai 2026.
Bibliothèque de Mesquer 50 rue du 8 Mai 1945 Mesquer Loire-Atlantique
Début : 2026-05-29 09:00:00
fin : 2026-05-29 12:30:00
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Les interventions de ces illustratrices auront lieu lors des journées de rencontres de la petite enfance. Elles feront la lecture aux jeunes enfants et dédicaceront leurs livres.
A l’heure actuelle, nous ne connaissons pas les moments exacts de leurs interventions. .
