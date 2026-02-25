Accueil d’illustratrices livres jeunesse Bibliothèque de Mesquer Mesquer

Accueil d’illustratrices livres jeunesse

Bibliothèque de Mesquer 50 rue du 8 Mai 1945 Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 09:00:00

fin : 2026-05-29 12:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Les interventions de ces illustratrices auront lieu lors des journées de rencontres de la petite enfance. Elles feront la lecture aux jeunes enfants et dédicaceront leurs livres.

A l’heure actuelle, nous ne connaissons pas les moments exacts de leurs interventions. .

Bibliothèque de Mesquer 50 rue du 8 Mai 1945 Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 54 92 bibliomesquer@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Accueil d’illustratrices livres jeunesse Mesquer a été mis à jour le 2026-02-25 par ADT44