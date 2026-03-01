Randos Douces Quimiac Mesquer
Randos Douces Quimiac Mesquer jeudi 19 mars 2026.
Randos Douces
Quimiac Départ Place de l’Orée du Bois Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 13:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-03-19 2026-03-26 2026-04-30
Les Randonneurs Mesquérais vous proposent de découvrir chaque semaine, un circuit différent, en bleu sur le planning 7 à 10 km (4-4.5km/h)
Prévoir des chaussures de marche.
En cas de très mauvais temps, la marche est annulée. .
Quimiac Départ Place de l’Orée du Bois Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 25 99 47 captonicmesquer@gmail.com
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English :
L’événement Randos Douces Mesquer a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44