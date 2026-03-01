Randos Douces Quimiac Mesquer

Randos Douces

Quimiac Départ Place de l’Orée du Bois Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 13:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-03-19 2026-03-26 2026-04-30

Les Randonneurs Mesquérais vous proposent de découvrir chaque semaine, un circuit différent, en bleu sur le planning 7 à 10 km (4-4.5km/h)

Prévoir des chaussures de marche.

En cas de très mauvais temps, la marche est annulée. .

Quimiac Départ Place de l’Orée du Bois Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 25 99 47 captonicmesquer@gmail.com

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English :

L’événement Randos Douces Mesquer a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44