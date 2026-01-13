14e Triathlon de Mesquer Quimiac Mesquer
14e Triathlon de Mesquer Quimiac Mesquer samedi 13 juin 2026.
Mesquer
14e Triathlon de Mesquer Quimiac
Bôle de Merquel Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Samedi 13 à 13h swimRun du Pays Blanc (S 12.2km et M 19,5km) entre La Turballe, Piriac sur Mer et Mesquer.
Dimanche 14 à 10h format XS Individuel et relais. À 11h45 Avenir 6/9 ans. À 12h45 pupille Triathlon Séries 10/11 ans. À 16h format S individuel
Contact Triathlon Côte d’Amour www.tri-cote-damour.fr .
Bôle de Merquel Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 29 30 06 triathlon.cote.damour@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 14e Triathlon de Mesquer Quimiac Mesquer a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
À voir aussi à Mesquer (Loire-Atlantique)
- Marches Bien-Être Quimiac Mesquer 19 mai 2026
- Marches Nordiques Mesquer 20 mai 2026
- Randos Douces Quimiac Mesquer 21 mai 2026
- Atelier Repair Café Central Café Mesquer 21 mai 2026
- Balades apéro Route de la Vieille Cure Mesquer 22 mai 2026