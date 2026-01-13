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14e Triathlon de Mesquer Quimiac Mesquer

14e Triathlon de Mesquer Quimiac Mesquer samedi 13 juin 2026.

Adresse : Bôle de Merquel

Ville : 44420 Mesquer

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Mesquer

14e Triathlon de Mesquer Quimiac

Bôle de Merquel Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

Samedi 13 à 13h swimRun du Pays Blanc (S 12.2km et M 19,5km) entre La Turballe, Piriac sur Mer et Mesquer.

Dimanche 14 à 10h format XS Individuel et relais. À 11h45 Avenir 6/9 ans. À 12h45 pupille Triathlon Séries 10/11 ans. À 16h format S individuel

Contact Triathlon Côte d’Amour www.tri-cote-damour.fr    .

Bôle de Merquel Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 29 30 06  triathlon.cote.damour@gmail.com

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English :

L’événement 14e Triathlon de Mesquer Quimiac Mesquer a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44

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