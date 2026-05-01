Marché de Printemps rue du port Mesquer
Marché de Printemps rue du port Mesquer samedi 23 mai 2026.
Mesquer
Marché de Printemps
rue du port Place de Kercabellec Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Marché de printemps regroupant artisans et producteurs afin de promouvoir l’artisanat local et les produits du terroir de la presqu’île Guérandaise.
Dégustation et restauration sur place. .
rue du port Place de Kercabellec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire lafabrikartisane@gmail.com
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English :
L’événement Marché de Printemps Mesquer a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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