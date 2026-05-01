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Marché de Printemps rue du port Mesquer

Marché de Printemps rue du port Mesquer samedi 23 mai 2026.

Lieu : rue du port

Adresse : Place de Kercabellec

Ville : 44420 Mesquer

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mesquer

Marché de Printemps

rue du port Place de Kercabellec Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Marché de printemps regroupant artisans et producteurs afin de promouvoir l’artisanat local et les produits du terroir de la presqu’île Guérandaise.
Dégustation et restauration sur place.   .

rue du port Place de Kercabellec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire   lafabrikartisane@gmail.com

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English :

L’événement Marché de Printemps Mesquer a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44

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