Marché de Printemps rue du port Mesquer

Mesquer

Marché de Printemps

rue du port Place de Kercabellec Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Marché de printemps regroupant artisans et producteurs afin de promouvoir l’artisanat local et les produits du terroir de la presqu’île Guérandaise.

Dégustation et restauration sur place. .

rue du port Place de Kercabellec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire lafabrikartisane@gmail.com

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English :

L’événement Marché de Printemps Mesquer a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44