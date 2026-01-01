Marches Bien-Être Quimiac Mesquer

Marches Bien-Être

Quimiac Départ Place de l’Orée du Bois Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 14:00:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-24

Les Randonneurs Mesquérais vous proposent de découvrir chaque semaine, un circuit différent en vert sur le planning(5 à 6 km, 3,5 km/h). Prévoir des chaussures de marche.

En cas de très mauvais temps, la marche est annulée. .

Quimiac Départ Place de l’Orée du Bois Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 25 99 47 captonicmesquer@gmail.com

