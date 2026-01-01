Marches Bien-Être Quimiac Mesquer
Marches Bien-Être Quimiac Mesquer mardi 13 janvier 2026.
Marches Bien-Être
Quimiac Départ Place de l'Orée du Bois Mesquer Loire-Atlantique
Début : 2026-01-13 14:00:00
fin : 2026-01-20
2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-24
Les Randonneurs Mesquérais vous proposent de découvrir chaque semaine, un circuit différent en vert sur le planning(5 à 6 km, 3,5 km/h). Prévoir des chaussures de marche.
En cas de très mauvais temps, la marche est annulée.
+33 6 51 25 99 47 captonicmesquer@gmail.com
