Marches Nordiques Mesquer

Marches Nordiques

RDV au point de départ de la marche Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 08:40:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25

Les Randonneurs Mesquérais vous proposent des sorties de marche nordique sur la Presqu’île

Le point de départ des marches peut être variable, se référer au planning disponible sur le site internet.

Quelques bâtons de marche nordique pourront être prêtés.

Chaussures souples recommandées.

Entre 8 et 10 km.

RDV 8h40 Salle de l’Artymès pour covoiturage ou 9h au point de départ de la marche .

+33 6 51 25 99 47 captonicmesquer@gmail.com

