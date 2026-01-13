Stage Carnet de voyages Plage de Sorlock Mesquer
Stage Carnet de voyages Plage de Sorlock Mesquer jeudi 18 juin 2026.
Mesquer
Stage Carnet de voyages
Plage de Sorlock (devant le p’tit caboulot) Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 09:30:00
fin : 2026-06-18 12:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Stage carnet de voyage aquarelle .
Plage de Sorlok devant le P’tit Caboulot. De 9h30 à 12h30.
Balade artistique pour croquer plages, ciels, marées.
Tarif: 35 euros; matériel compris.
Inscription au plus tard une semaine avant le stage ( 6 pers. maxi).
Contact: Dan 0618180949
email dancajou@gmail.com .
Plage de Sorlock (devant le p’tit caboulot) Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 18 18 09 49 dancajou@gmail.com
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English :
L’événement Stage Carnet de voyages Mesquer a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
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