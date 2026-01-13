Stage Carnet de voyages Plage de Sorlock Mesquer

Mesquer

Stage Carnet de voyages

Plage de Sorlock (devant le p’tit caboulot) Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 09:30:00

fin : 2026-06-18 12:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Stage carnet de voyage aquarelle .

Plage de Sorlok devant le P’tit Caboulot. De 9h30 à 12h30.

Balade artistique pour croquer plages, ciels, marées.

Tarif: 35 euros; matériel compris.

Inscription au plus tard une semaine avant le stage ( 6 pers. maxi).

Contact: Dan 0618180949

email dancajou@gmail.com .

Plage de Sorlock (devant le p’tit caboulot) Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 18 18 09 49 dancajou@gmail.com

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English :

L’événement Stage Carnet de voyages Mesquer a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44