Sortie découverte de la pêche à pied Mesquer
mardi 4 août 2026 · Mesquer
Informations pratiques
Mesquer
Sortie découverte de la pêche à pied
Plage de Sorlock Devant le « Petit Caboulot » Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:30:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11
Sortie « découverte de la pêche à pied » à la Plage de Sorlock, animée par le Centre du Palandrin. Découverte des animaux, pêche dans les rochers (familles, anecdotes…).
Il ne s’agit pas d’une pêche de consommation.
Apportez vos bottes ou chaussures fermées, coupe-vent et casquette.
Réservation dans nos Offices de Tourisme. .
Plage de Sorlock Devant le « Petit Caboulot » Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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English :
L’événement Sortie découverte de la pêche à pied Mesquer a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT44
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