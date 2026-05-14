Visite d’élevage de Moutons sur les Marais Salants Salorge de Rostu Mesquer

Mesquer

Visite d’élevage de Moutons sur les Marais Salants

Salorge de Rostu Rue de Rostu Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 10:00:00

Date(s) :

2026-08-05

L’association des Amis des sites agit pour favoriser le développement de l’éco pâturage sur les marais salants de Mesquer. Cette pratique est la seule efficace pour lutter contre un arbuste invasif le Bacharis Halimifolia. Au cours de cette visite l’éleveur vous présentera son troupeau et la façon dont il élève ses animaux sur les talus de marais salants.

Réservation conseillée. .

Salorge de Rostu Rue de Rostu Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@amisdesites.fr

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English :

L’événement Visite d’élevage de Moutons sur les Marais Salants Mesquer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44