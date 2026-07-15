Sortie découverte de la pêche à pied Mesquer
mardi 21 juillet 2026 · Mesquer
Informations pratiques
Mesquer
Sortie découverte de la pêche à pied
Plage de Sorlock Devant le Petit Caboulot Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:30:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28
Sortie découverte de la pêche à pied à la Plage de Sorlock, animée par le Centre du Palandrin. Découverte des animaux, pêche dans les rochers (familles, anecdotes…).
Il ne s’agit pas d’une pêche de consommation.
Apportez vos bottes ou chaussures fermées, coupe-vent et casquette.
Réservation dans nos Offices de Tourisme. .
Plage de Sorlock Devant le Petit Caboulot Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie découverte de la pêche à pied Mesquer a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44
À voir aussi à Mesquer (Loire-Atlantique)
- Atelier cirque Mesquer 15 juillet 2026
- Cours de yoga sur la plage Mesquer 15 juillet 2026
- Théatre de plein air Le théâtre ambulant de Chopalovitch Mesquer 15 juillet 2026
- Apéro quiz cinema et hotdog Mesquer 16 juillet 2026
- Cinéma en plein air La grande Vadrouille place de l’hôtel Mesquer 17 juillet 2026