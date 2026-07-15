Informations pratiques

Mesquer

Sortie découverte de la pêche à pied

Plage de Sorlock Devant le Petit Caboulot Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28

Sortie découverte de la pêche à pied à la Plage de Sorlock, animée par le Centre du Palandrin. Découverte des animaux, pêche dans les rochers (familles, anecdotes…).

Il ne s’agit pas d’une pêche de consommation.

Apportez vos bottes ou chaussures fermées, coupe-vent et casquette.

Réservation dans nos Offices de Tourisme. .

Plage de Sorlock Devant le Petit Caboulot Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Sortie découverte de la pêche à pied Mesquer a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44