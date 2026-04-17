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Cours de yoga sur la plage Mesquer

Cours de yoga sur la plage Mesquer mercredi 15 juillet 2026.

Adresse
Plage de Sorlock
Ville
44420 Mesquer
Département
Loire-Atlantique
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Mesquer

Cours de yoga sur la plage

Plage de Sorlock Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

YOGA PLAYA 4ème édition cours d’été sur la plage.   .

Plage de Sorlock Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 34 44 40 67  amandayogacorpsenergie@gmail.com

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English :

L’événement Cours de yoga sur la plage Mesquer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44

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