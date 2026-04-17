Cours de yoga sur la plage Mesquer
Cours de yoga sur la plage Mesquer mercredi 15 juillet 2026.
Mesquer
Cours de yoga sur la plage
Plage de Sorlock Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
YOGA PLAYA 4ème édition cours d’été sur la plage. .
Plage de Sorlock Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 34 44 40 67 amandayogacorpsenergie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cours de yoga sur la plage Mesquer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
À voir aussi à Mesquer (Loire-Atlantique)
- Balades apéro Route de la Vieille Cure Mesquer 30 juin 2026
- Marché du Terroir et d’Artisanat Rue du Port Mesquer 1 juillet 2026
- Balade familiale rue des Sports Mesquer 1 juillet 2026
- Visite de la Brasserie Vestibule ZA de Kergoulinet Mesquer 1 juillet 2026
- Stage Carnet de voyages Plage de Sorlock Mesquer 2 juillet 2026