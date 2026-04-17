Cours de yoga sur la plage Mesquer mercredi 15 juillet 2026.

Mesquer

Cours de yoga sur la plage

Plage de Sorlock Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

YOGA PLAYA 4ème édition cours d’été sur la plage. .

Plage de Sorlock Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 34 44 40 67 amandayogacorpsenergie@gmail.com

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English :

L’événement Cours de yoga sur la plage Mesquer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44