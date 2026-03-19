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Marché nocturne Mesquer

Marché nocturne Mesquer lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Port de Kercabellec

Ville : 44420 Mesquer

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Mesquer

Marché nocturne

Port de Kercabellec Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-08-17 22:00:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17

Marché nocturne
Place de Kercabellec. De 18h à 22h.
Restauration sur place.   .

Port de Kercabellec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11  animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Marché nocturne Mesquer a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44

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