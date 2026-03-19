Mesquer

Marché nocturne

Port de Kercabellec Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-08-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17

Marché nocturne

Place de Kercabellec. De 18h à 22h.

Restauration sur place. .

Port de Kercabellec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Marché nocturne Mesquer a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44