Visite de marais salants De la mer à l’œillet Salorge du Rostu Mesquer
mardi 4 août 2026 · Salorge du Rostu · Mesquer
Informations pratiques
Mesquer
Visite de marais salants De la mer à l’œillet
Salorge du Rostu Rue de Rostu Chemin de la Fouillarde Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:00:00
fin : 2026-08-25 11:30:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Visite de la saline par Nicolas Arnoud, paludier.
Découverte de l’exploitation familiale de production de sel.
La visite consiste en une excursion qui mène de l’océan à la saline et permet de découvrir le cycle et les méthodes de production.
Les mardis et les jeudis à 9h (visite possible en allemand les jeudis)
.
Salorge du Rostu Rue de Rostu Chemin de la Fouillarde Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 52 04 salorge@free.fr
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English :
L’événement Visite de marais salants De la mer à l’œillet Mesquer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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