Marché du Terroir et d’Artisanat Rue du Port Mesquer
Marché du Terroir et d’Artisanat Rue du Port Mesquer mercredi 1 juillet 2026.
Mesquer
Marché du Terroir et d’Artisanat
Rue du Port Place de Kercabellec Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:00:00
fin : 2026-08-19 13:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Faites le plein de bons produits issus de fermes locales qui travaillent en Agriculture Paysanne. Et découvrez les savoir-faire d’artisans créateurs de la région. Sur place espace dégustation. Animation musicale. .
Rue du Port Place de Kercabellec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr
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English :
L’événement Marché du Terroir et d’Artisanat Mesquer a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
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