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Concert DJ Mag de Bretagne Place de l’hôtel Mesquer

Concert DJ Mag de Bretagne Place de l’hôtel Mesquer samedi 13 juin 2026.

Lieu : Place de l'hôtel

Adresse : Bar Skipper

Ville : 44420 Mesquer

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Mesquer

Concert DJ Mag de Bretagne

Place de l’hôtel Bar Skipper Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Soirée festive.   .

Place de l’hôtel Bar Skipper Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 54 39 

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English :

L’événement Concert DJ Mag de Bretagne Mesquer a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44

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