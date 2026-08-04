Spectacle La capitaine cartographe Salle de la Vigne Mesquer

Informations pratiques

Mesquer

Spectacle La capitaine cartographe

Salle de la Vigne Rue des sports Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Une affiche placardée à la capitainerie. Dessus, le dessin du bateau de la Capitaine Cartographe, au-dessous, inscrit en lettres noires et épaisses “Recherche équipage” et devant cette affiche, un marin. Voilà le début d’une belle histoire… Une histoire de bateau, une histoire d’aventure. Une histoire de pirate, peut-être ? Une histoire qui nous concerne toutes et tous en tout cas, celle de deux personnes qui souhaitent partager le même navire. Mais “La mer donne et la mer reprend capitaine… vous devriez le savoir.”

Une histoire racontée à deux voix, deux identités, pour tenter d’explorer nos profondeurs, celles qui façonnent nos intimités…

Spectacle de conte par Oscar Brach et Suzon Mouilleau.

Durée 1h15 ouverture des portes à 19h.Tout public dès 10 ans

Cette représentation sera suivie d’un repas partagé avec les artistes. Lors de votre inscription (conseillée avant le 1er août) nous vous remercions d’indiquer vos noms-prénoms nb de personnes adresse mail téléphone ainsi que votre participation gustative.

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Salle de la Vigne Rue des sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 25 24 33 thierrystmalo58@gmail.com

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L’événement Spectacle La capitaine cartographe Mesquer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44