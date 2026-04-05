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ACCUEIL JEP 2026, LA FLECHE, La Flèche

samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche

ACCUEIL JEP 2026, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
LA FLECHE
Adresse
LA FLECHE
Ville
72200 La Flèche
Département
Sarthe

ACCUEIL JEP 2026 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Animations patrimoniales durant tout le week-end

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Animations patrimoniales durant tout le week-end

©MINISTERE CULTURE

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