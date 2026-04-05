ACCUEIL JEP 2026, LA FLECHE, La Flèche

samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche

Informations pratiques

ACCUEIL JEP 2026 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Animations patrimoniales durant tout le week-end

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

Animations patrimoniales durant tout le week-end

©MINISTERE CULTURE