Accueil Journées Européennes du Patrimoine Le Bourg Varenne-l’Arconce
samedi 19 septembre 2026 · Le Bourg · Varenne-l'Arconce
Informations pratiques
Varenne-l’Arconce
Accueil Journées Européennes du Patrimoine
Le Bourg Eglise Saint-Pierre-aux-Liens Varenne-l’Arconce Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’ Association de Sauvegarde de l’Eglise de Varenne-l’Arconce (ASEVA) vous propose un accueil à l’église dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Les bénéfices de la visite (participation libre), comme des autres animations proposées par l’ASEVA, permettront de continuer les travaux de restauration de l’édifice. .
Le Bourg Eglise Saint-Pierre-aux-Liens Varenne-l’Arconce 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté aseva@orange.fr
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L’événement Accueil Journées Européennes du Patrimoine Varenne-l’Arconce a été mis à jour le 2026-08-04 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III