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AGENDA · Varenne-l'Arconce

Accueil Journées Européennes du Patrimoine Le Bourg Varenne-l’Arconce

samedi 19 septembre 2026 · Le Bourg · Varenne-l'Arconce

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Bourg
Adresse
Eglise Saint-Pierre-aux-Liens
Ville
71110 Varenne-l'Arconce
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Autres Tarifs

Varenne-l’Arconce

Accueil Journées Européennes du Patrimoine

Le Bourg Eglise Saint-Pierre-aux-Liens Varenne-l’Arconce Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

L’ Association de Sauvegarde de l’Eglise de Varenne-l’Arconce (ASEVA) vous propose un accueil à l’église dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Les bénéfices de la visite (participation libre), comme des autres animations proposées par l’ASEVA, permettront de continuer les travaux de restauration de l’édifice.   .

Le Bourg Eglise Saint-Pierre-aux-Liens Varenne-l’Arconce 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   aseva@orange.fr

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English :

L’événement Accueil Journées Européennes du Patrimoine Varenne-l’Arconce a été mis à jour le 2026-08-04 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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