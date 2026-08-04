Concert Profora Ensemble Vocal Le Bourg Varenne-l’Arconce

Informations pratiques

Varenne-l’Arconce

Concert Profora Ensemble Vocal

Le Bourg Eglise Saint-Pierre-aux-Liens Varenne-l’Arconce Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

L’ Association de Sauvegarde de l’Eglise de Varenne-l’Arconce (ASEVA) vous propose de découvrir Profora, un Ensemble vocale de Choeur féminin.

Les bénéfices du concert (participation libre), comme des autres animations proposées par l’ASEVA, permettront de continuer les travaux de restauration de l’édifice. .

Le Bourg Eglise Saint-Pierre-aux-Liens Varenne-l’Arconce 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté aseva@orange.fr

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English :

L’événement Concert Profora Ensemble Vocal Varenne-l’Arconce a été mis à jour le 2026-08-04 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III