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Accueil nature Enquête au Crapa Médiathèque Le MIX Mourenx

Accueil nature Enquête au Crapa Médiathèque Le MIX Mourenx

Accueil nature Enquête au Crapa Médiathèque Le MIX Mourenx jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Le MIX

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mourenx

Accueil nature Enquête au Crapa

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Un incident est survenu dans la forêt du CRAPA ! Venez prêter main-forte aux animaux en nous aidant à mener l’enquête !
Chaussures de marche, casquette, anti-moustique et gourde d’eau à prévoir. En cas d’intempérie, l’animation sera reporté.

Sur réservation.
A partir de 6 ans.   .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80  contact@le-mix.fr

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English : Accueil nature Enquête au Crapa

L’événement Accueil nature Enquête au Crapa Mourenx a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn

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