Accueil nature Enquête au Crapa Médiathèque Le MIX Mourenx

Mourenx

Accueil nature Enquête au Crapa

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Un incident est survenu dans la forêt du CRAPA ! Venez prêter main-forte aux animaux en nous aidant à mener l’enquête !

Chaussures de marche, casquette, anti-moustique et gourde d’eau à prévoir. En cas d’intempérie, l’animation sera reporté.

Sur réservation.

A partir de 6 ans. .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

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English : Accueil nature Enquête au Crapa

L’événement Accueil nature Enquête au Crapa Mourenx a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn