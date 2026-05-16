Accueil nature Enquête au Crapa Médiathèque Le MIX Mourenx
Accueil nature Enquête au Crapa Médiathèque Le MIX Mourenx jeudi 16 juillet 2026.
Mourenx
Accueil nature Enquête au Crapa
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Un incident est survenu dans la forêt du CRAPA ! Venez prêter main-forte aux animaux en nous aidant à mener l’enquête !
Chaussures de marche, casquette, anti-moustique et gourde d’eau à prévoir. En cas d’intempérie, l’animation sera reporté.
Sur réservation.
A partir de 6 ans. .
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr
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English : Accueil nature Enquête au Crapa
L’événement Accueil nature Enquête au Crapa Mourenx a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn
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